Protezione civile, gestite oltre 650mila chiamate

CODROIPOUDINE Rivolto ha accolto ieri tantissimi volontari, in rappresentanza dei 215 gruppi comunali e delle 68 associazioni della protezione civile, che in Fvg raccoglie quasi diecimila fra donne e uomini. «La Protezione civile è il cuore del Friuli Venezia Giulia solidale. Sono qui con orgoglio e perché tutti noi abbiamo l'obbligo di dire grazie a ogni singolo volontario», ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, in occasione della 21^ Giornata del volontario a Rivolto, nella base del 2° Stormo dell'Aeronautica militare che ospita...