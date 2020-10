L'ALLERTA

LIGNANO Dal pomeriggio di venerdì i volontari della Protezione civile di Lignano erano in allerta arancione in quanto si prevedevano pioggia e allagamenti nel corso della notte. Nella mattinata di ieri invece era prevista una forte mareggiata, pertanto a seguito di queste previsioni sono stati chiamati in servizio una ventina di uomini, che hanno subito provveduto ad alzare con sacchi di sabbia un tratto dell'argine della laguna nei pressi del porticciolo, dove nel novembre scorso l'acqua era tracimata allagando garage e scantinati della zona. «In previsione del picco avvenuto nella tarda mattinata spiegava ieri Alessandro Borghesan, responsabile locale della Protezione civile abbiamo monitorato alcuni tratti deboli dell'argine della laguna, la Litoranea veneta, il fiume Tagliamento e tutto il litorale. Il picco delle 11.45 tutto sommato è stato inferiore alle previsioni, ha raggiunto 1,11 metri con un forte vento di scirocco, tanto da non destare alcuna criticità. Se la situazione non dovesse peggiorare l'allerta arancione per la Protezione civile rimarrà fino alla mezzanotte». Resta però l'incognita di quello che il Tagliamento potrebbe portare a valle, visto che ieri è caduta parecchia pioggia in montagna. Nel primo pomeriggio è apparso pure un pallido sole accompagnato da parecchio vento e sulla spiaggia si potevano notare diversi gruppetti di persone, ben coperte per ripararsi dal vento, che passeggiavano sul bagnasciuga, godendosi lo spettacolo delle alte onde marine. Ben presto però sono dovuti fuggire a causa di un improvviso acquazzone durato ben poco. Subito dopo è ritornato a fare capolino un po' di sole. A novembre quasi tutti gli anni si verificano a Lignano forti mareggiate con danni notevoli all'arenile. È anche il periodo in cui si ripropone l'arrivo dal Tagliamento di tonnellate di tronchi e ramaglie che il fiume porta a valle, richiedendo la pulizia della spiaggia.

