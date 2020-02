LA PROTESTA

UDINE Legati agli alberi di viale Venezia per protestare contro il loro abbattimento. Ma, se da un lato le iniziative puntano a sensibilizzare la cittadinanza su quello che il Comitato definisce uno sventramento del patrimonio e dell'identità storica e monumentale del viale napoleonico, dall'altro prende il via anche la battaglia amministrativa e legale. Il gruppo di cittadini ieri ha messo in atto un flash mob contro i progetti delle tre rotonde lungo l'accesso ovest della città, e in particolare contro la prima (per cui è stato approvato l'esecutivo): i manifestanti si sono quindi legati agli 11 platani (cui è stato dato il nome dei Cavalieri della Tavola Rotonda) davanti al supermercato Lidl, che dovranno essere tolti per lasciare spazio alla rotatoria all'incrocio con via Ternova. Si tratta ha spiegato Claudia Moro del Comitato -, di una missione per salvaguardare il verde pubblico che appartiene a tutti noi, è compito civico tutelare l'ambiente. Chiediamo il rispetto dell'articolo 9 della Costituzione ha spiegato la portavoce, Irene Giurovich -, cioè la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Questi alberi fanno parte dell'identità del viale napoleonico. E proprio sulla base di quell'articolo, il Comitato, come annunciato dalla stessa Giurovich, presenterà un esposto. Nel frattempo, i cittadini hanno inviato al Comune di Udine e alla Procura della Repubblica la diffida dal proseguire i lavori, con la revoca delle tre delibere di giunta (una targata Honsell e due Fontanini) che hanno permesso il progetto, e la richiesta di perizia giurata: Esiste solo la perizia di parte privata sullo stato degli alberi ha detto la portavoce -, e, tra l'altro, vi si dice che i platani non sono malati. Quindi l'unica loro colpa è di interferire col progetto. Senza contare che il perito consiglia di piantumare in sostituzione specie di minore dimensione mentre la Sovrintendenza, oltre a ribadire la tutela, scrive che si devono sostituire gli alberi con altri delle stesse dimensioni. Stiamo raccogliendo fondi per fare una controperizia e vogliamo anche incontrare le Belle Arti. Continua, inoltre, la raccolta firme cui per ora hanno aderito circa 200 sottoscrittori. Alla manifestazione di ieri, c'erano anche i consiglieri comunali Lorenzo Patti (Siamo Udine) e Cinzia Del Torre (Pd), contraria non alle rotonde, ma all'abbattimento dei platani : Gli alberi sani non vanno tagliati ha detto Del Torre, che preannuncia una interrogazione -, e lo spazio per fare le rotatorie è ampio anche senza abbatterli. Questa giunta dimostra di essere, ancora una volta, in confusione. Secondo il Comitato, per risolvere i problemi viabilistici di viale Venezia non servono rotonde, bensì un'onda verde, l'installazione di autovelox e telecamere, la presenza di vigili, nonché bus navetta in andata e ritorno lungo i controviali.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA