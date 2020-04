Le famiglie e le scuole avranno più tempo per presentare le domande alla Regione per ricevere contributi per acquisto libri di testo e l'abbattimento delle spese di trasporto. Prorogati anche i termini per i contributi per i laboratori nelle scuole. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen. «Si ricorda che ha detto Rosolen - complessivamente le domande presentate annualmente sono circa 10mila; posticipare eccessivamente la scadenza potrebbe non consentire agli uffici di effettuare la liquidazione entro l'anno, ma solo ad apertura del bilancio 2021, quindi solo nei primi mesi del 2021, con un impatto negativo sulle famiglie». Nello specifico, slitta al 15 maggio la domanda che devono inoltrare le scuole per il finanziamento a sostegno delle spese sostenute per la fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli studenti iscritti alle scuole medie e ai primi due anni delle superiori. Il 19 maggio è la nuova scadenza per la richiesta di fondi straordinari per l'acquisto di nuove attrezzature di laboratorio e l'adeguamento dell'impiantistica. Infine, le famiglie con reddito Isee massimo di 33mila euro possono richiedere entro il 27 maggio l'assegno di studio per gli studenti della scuola superiore per abbattere le spese di trasporto scolastico, acquistare libri di testo e ridurre l'onere delle rette di frequenza delle scuole paritarie primarie e secondarie. Infine, sono stati prorogati di sei mesi i termini per gli interventi contributivi disciplinati nel Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa riferiti all'anno scolastico in corso. La Regione finanzia proposte delle scuole e le disciplina tramite un bando per l'ampliamento dell'offerta formativa; uno per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo; un terzo per la tutela delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche; convenzioni per interventi su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo. Con una deroga eccezionale le attività non potranno essere concluse entro il 31 dicembre.

