UDINE (al.pi.) La giunta ha deciso di prorogare di un anno le concessioni in scadenza per gli immobili di proprietà comunale che ospitano attività commerciali. Il provvedimento riguarda cinque locali di Palazzo D'Aronco (i negozi Il Magnifico, Tonini e Tonini Outlet, Cattelan e la Profumeria Bulian) e due in piazza XX Settembre, nell'edificio ex Percoto (il bar Savio e il negozio Ai Combattenti) le cui concessioni sarebbero terminate il 31 dicembre o a inizio 2021. «Una proroga ha commentato il sindaco Pietro Fontanini - decisa in attesa di tempi migliori». «Già a inizio novembre ha spiegato l'assessore al patrimonio, Francesca Laudicina - avevamo previsto uno spostamento al 30 giugno 2021, ma vista la situazione difficile, abbiamo pensato di dare un segno di disponibilità, procrastinandole direttamente al 31 dicembre 2021. Poi, la strada maestra saranno le gare. Voglio rassicurare comunque che terremo conto anche del criterio di storicità nelle future assegnazioni. Prima del lockdown abbiamo avviato i contatti con le associazioni di categoria per la stesura di un bando tipo e su questa via intendo proseguire». Tra gli altri provvedimenti decisi ieri dalla giunta, anche il rinnovo della convenzione con l'Ater «che gestirà per altri quattro anni ha detto Laudicina -, l'assegnazione dei circa 400 alloggi di edilizia convenzionata di proprietà del Comune, quasi tutti occupati». Infine, l'esecutivo Fontanini ha discusso la gestione del lascito di Toppo Wassermann. «Si tratta di 100 ettari di terreni per un valore di circa 3milioni di euro ha specificato l'assessore - Le aree si trovano nei comuni di Meduno, Travesio, Campoformido, San Giorgio di Nogaro e Carlino. L'intenzione è di continuare i rapporti in scadenza con i conduttori per i terreni agricoli e di alienare alcune piccole porzioni di quelli sfitti o destinati a verde o in area edificabile».

