IL QUADRO

UDINE Con i 661 nuovi positivi di ieri il totale dei contagiati in Friuli Venezia Giulia negli ultimi sette giorni ha toccato quota 4.280. Proprio per questo la Regione corre ai ripari e da domani scatterà una nuova riorganizzazione ospedaliera per recuperare in via previsionale nuovi posti letto a disposizione dei pazienti covid. Ad annunciarlo ieri il vicegovernatore Riccardo Riccardi: «A causa dell'andamento del contagio epidemiologico si è manifestata l'esigenza di dedicare un numero maggiore di posti letto per pazienti Covid positivi». Verranno sospese «chirurgia a San Daniele, oculistica a Palmanova e le attività programmate nelle ortopedie di Udine, Tolmezzo e Latisana con contestuale mantenimento nelle stesse sedi dell'attività traumatologica». Il provvedimento sarà esecutivo da domani.

LA PRESSIONE

I primi segnali di una pressione ospedaliera che è tornata a farsi sentire li ha manifestati il pronto soccorso di Udine, con l'affanno di pazienti positivi al coronavirus in attesa di ricovero, a partire da giovedì. Ieri per esempio una ventina quelli in osservazione che erano in coda per essere accolti nei reparti, una cinquantina quelli complessivamente nell'intera rete dei pronto soccorso di AsuFc. Preoccupato il direttore generale Massimo Braganti: C'è una maggiore necessità di posti letto di terapia intensiva e nel reparto di malattie infettive spiega - nelle scorse settimane c'era stata la flessione, poi abbiamo ricominciato ad avere una decina di richieste al giorno. Non siamo in una situazione di difficoltà paragonabile a quella vissuta a novembre o dicembre ma dobbiamo farci trovare pronti nel caso in cui continui ad aumentare il contagio; l'invito alla popolazione è di prestare massima attenzione laddove dovessero esserci dei sintomi o nel caso di effettuazione dei tamponi: in attesa del risultato occorre comunque mettersi subito in isolamento o quarantena sia per se sia per i propri familiari; l'incidenza delle varianti al virus è crescente, soprattutto tra i giovani. A ieri i ricoveri nelle terapie intensive dell'intera regione sono 63, di cui 8 nuovi ingressi solo venerdì, mentre quelli in altri reparti risultano essere 409, dato che è tornato ai livelli di metà febbraio.

I NUMERI

Nelle ultime 24 ore su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 482 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,74%. Sono inoltre 3.115 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 179 casi (5,74%). I decessi registrati sono 10, a cui se ne aggiunge un altro avvenuto a febbraio per un totale che sale a quota 2.899, proprio ad un anno esatto di distanza dalla prima vittima provocata dal virus in Friuli Venezia Giulia: era il 7 marzo 2020 e a Trieste perse la vita una donna di 87 anni ospite di una struttura comunale per anziani, ricoverata d'urgenza al Pronto soccorso di Cattinara. I totalmente guariti sono 63.529, i clinicamente guariti 2.169, mentre quelle in isolamento oggi risultano essere 11.214. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 80.283 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.177 a Trieste, 37.494 a Udine, 17.175 a Pordenone, 9.520 a Gorizia e 917 da fuori regione.

I FOCOLAI

Nelle residenze per anziani sono stati rilevati 8 casi di positività fra gli ospiti, mentre gli operatori sanitari contagiati sono in totale 2. In Asufc positività al Covid di un infermiere, un sanitario e un Oss.

EX CAVARZERANI

A seguito del riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di otto casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l'ex Caserma Cavarzerani, al fine di contrastare la diffusione del contagio è stata emessa ieri una nuova un'ordinanza contingibile e urgente che prevede la proroga del divieto di ingresso e di uscita dalla struttura di via Cividale per chiunque non sia debitamente giustificato, fino al 18 marzo.

VACCINAZIONI

A ieri in Fvg sono state somministrate 129.756 dosi di vaccino, di cui 89.837 come prima dose e 39.919 come seconda. La percentuale di utilizzo sulle dosi a disposizione (155.205) è del 83,60%; a livello di popolazione ha ricevuto la seconda dose il 3,3% del totale. Urge accelerare ancora e proprio ieri il vicegovernatore Riccardi ha parlato in videconferenza con il nuovo capo dipartimento Fabrizio Curcio e il nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. E' venuta a galla la problematica del personale abilitato a effettuare le somministrazioni in vista di un prossimo annunciato arrivo di ulteriori dosi. «L'abilitazione alle somministrazioni rappresenta un passaggio cruciale», ha detto Riccardi - con la preoccupazione che, «viste alcune regole di stampo medioevale vigenti in Italia sulla materia, introdurre dei cambiamenti per il Governo non sarà semplice».

