PORDENONE Da ieri mattina nuove regole anche per l'accesso al Pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone. L'ingresso è stato limitato da una barriera mobile in cui si avvisa che l'entrata è riservata solo alle persone che hanno necessità urgenti di pronto soccorso. Vengono anche indicate le regole da seguire - prima del triage - per quelle persone che accusano i sintomi del coronavirus. Ieri intanto la Regione ha informato che saranno allestite delle tende davanti le strutture dei pronto soccorso degli ospedali regionali. Le tende serviranno per gestire maggiori afflussi se sarà necessario. «Partiremo dagli ospedali più grandi ma l'obiettivo è di metterle ovunque», ha detto l'assessore Riccardo Riccardi. Disposizioni e regole molto più ferree ance per le visite nei reparti ospedalieri dove è stato frenato l'afflusso dei visitatori. Le stesse limitazioni sono scattate anche in case di riposo e Rsa.

Negli ultimi due giorni i Pronto soccorso degli ospedali di Pordenone, San Vito e Spilimbergo non hanno fortunatamente registrato l'assalto di persone che ritengono di avere i sintomi influenzali paragonabili a quelle del coronavirus. Sia nella giornata di domenica ma anche nella giornata di ieri l'affluenza è stata in media inferiore rispetto alla norma stagionale. Segno che le persone stanno seguendo le indicazioni che vengono date, cioé telefonare al 112 o al proprio medico curante ed evitare di recarsi nei pronto soccorso e negli ambulatori medici e dal medico di guardia. Rispetto alle regole legate al triage e al coronavirus, per la verità, da oltre una decina di giorni il Pronto soccorso di Pordenone aveva applicato disposizioni più rigide. Tutti i pazienti che arrivavano al triage e che manifestavano alcuni dei sintomi considerati a rischio venivano fatti immediatamente passare in modo da non sostare nella sala d'attesa comune esterna. All'interno del Pronto soccorso era stata ricavata una saletta per la sosta provvisoria delle persone considerata a rischio, ma fino a ieri non era stata utilizzata. Da ieri mattina l'ingresso del Pronto soccorso pordenonese è stato rafforzato da una barriera mobile. Si avvisa che da lì può passare solo chi ha bisogno di pronto soccorso. I pazienti con possibili sintomi influenzali sono tenuti a entrare con la mascherina e non prima di essersi disinfettati le mani.

Da ieri regole diverse e più severe anche nei reparti ospedalieri. Sono state ridotte le possibilità di ingresso ai visitatori dei pazienti ricoverati. Nelle aree di degenza - salvo diverse indicazioni da parte della direzione - può entrare un solo familiare al giorno. Nei reparti vengono distribuite le mascherine e i visitatori devono pulirsi le mani utilizzando il contenuto disinfettante dei dispenser che sono stati distribuiti in maniera piuttosto massiccia.

Provvedimenti e disposizioni assai simili - talvolta anche più rigorosi, visto che si tratta di proteggere la popolazione di pazienti anziani - sono scattati per le Rsa e le case di riposo, sia pubbliche che private. È previsto il divieto di accesso alle strutture da parte di visitatori che manifestano sintomi febbrili. Per Casa Serena di Torre e per l'Umberto I è stata organizzato anche il rilevamento della temperatura con la strumentazione adeguata. Si permette l'accesso agli spazi interni di un solo familiare per ospite. E anche le attività di animazione e socializzazione subiranno modifiche per la protezione degli ospiti. Misure e provvedimenti che rimarranno in vigore fino al 1 marzo, salvo eventuali proroghe.

