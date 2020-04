(T.G.) Sono oltre 2.000 le mascherine protettive che i volontari del gruppo comunale di Tarvisio della Protezione Civile hanno distribuito gratuitamente ai cittadini oltre 53 anni. Il lavoro però non è ancora finito. Da venerdì, infatti, in collaborazione con i pompieri volontari di Camporosso, è stata prevista la distribuzione di ulteriori 1.500 mascherine da destinare ai tarvisiani di età compresa tra i 26 e i 52 anni. Un'altra fase, la quinta che avrà inizio non appena la Protezione Civile regionale consegnerà altre mascherine, è già prevista per gli under 26. E sono oltre una quarantina le persone che nelle ultime settimane hanno raccolto l'appello dell'Amministrazione comunale volto alla ricerca di cittadini disponibili, in forma occasionale, a supportare la Protezione Civile. A loro, in caso di necessità, saranno chiesti interventi nell'ambito di attività specifiche, quali assistenza ad anziani o fasce più deboli, consegna di medicinali o alimenti. «Sono felice di questa partecipazione - commenta il sindaco Renzo Zanette - motivo d'orgoglio per tutta Tarvisio che rafforza la solidarietà e l'unità all'interno della nostra splendida comunità. Tarvisio è presente e non molla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA