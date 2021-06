Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PREOCCUPAZIONEUDINE (cdm) C'è preoccupazione nelle zone montane friulane per la proliferazione di piccoli roditori, fra cui arvicole rossastre e topi selvatici dal collo giallo e soprattutto per il caso dei focolai di Hantavirus registrati oltre confine. Ma l'esperto zoologo del Museo di Storia Naturale di Udine Luca Lapini assicura: «Nessun allarme».«Servono informazioni tempestive e affidabili per tranquillizzare la popolazione,...