UDINE Palazzo D'Aronco paga 100 mila euro alla Net affinché recuperi 400 mila euro di evasione Tari, relativa in particolare alle utenze non domestiche. Dato infatti che nel 2020, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, non è stato possibile effettuare attività di lotta all'evasione della tariffa e che il personale del Servizio Entrate non ha sufficienti risorse per farlo, l'amministrazione ha deciso di affidare l'incarico alla società partecipata, che ha presentato un progetto ad hoc. La scelta della Net è stata preferita ad un soggetto esterno stante il fatto si legge nella determina comunale -, che il buon esito della prestazione presuppone una conoscenza approfondita della materia TARI (che Net possiede) e del territorio (quello stesso in cui Net opera), e presuppone l'impiego dei programmi informatici di proprietà del Comune (di cui Net Spa già dispone). Il normale contratto di servizio tra Palazzo D'Aronco e la spa già prevede che, a quest'ultima, vengano riconosciuti 214 mila euro circa (costo che viene sostenuto tramite la stessa tariffa) per il supporto amministrativo che la società fornisce agli uffici comunali nell'applicazione della Tari; visto il momento complesso, però, la cifra è stata integrata con altri 100 mila euro, 50 mila sul bilancio 2020 e altrettanti su quello del 2021, a fronte dell'obiettivo di emissione di accertamenti, nel corso del prossimo anno, per un importo pari a quattro volte la spesa, ossia 400 mila euro (comprensivi di sanzioni e interessi). A facilitare il compito della spa, c'è anche il fatto di essere passati al nuovo sistema di differenziata spinta per la raccolta dei rifiuti: La Net cita infatti il documento -, è in grado di conseguire l'obiettivo in tempi così ridotti potendo incrociare i dati Tari, delle annualità pregresse con i dati relativi alla gestione della raccolta porta a porta che consente di individuare molti ex evasori, costringendoli a mettersi in regola per poter disporre dei bidoncini per effettuare i conferimenti ora che i cassonetti non sono più presenti sul territorio.

IL PROGETTO NET

Per raggiungere l'obiettivo, la spa userà due persone full time per tutto l'anno. Gli strumenti previsti sono sostanzialmente l'incrocio delle banche dati e il rintraccio degli evasori anche attraverso l'individuazione dei soggetti non esistenti come posizione contributiva nei data base della Net che, comunque, non si occuperà della riscossione coattiva. Assieme al Municipio è stato deciso di prestare maggiore attenzione alle utenze non domestiche, in particolare uffici e agenzie; banche, istituti di credito e studi professionali; ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; bar, caffé e pasticcerie.

