Progetto Fvg fa interrogazione Moretuzzo invita a testo trasversale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONSIGLIOUDINE Anche Progetto Fvg scende in campo nella battaglia per il «Friuli dimenticato», questa è la tesi, nelle trasmissioni Rai. Secondo il gruppo consiliare, «troppo spesso i notiziari della redazione giornalistica regionale della Rai si dimenticano di trattare argomenti e questioni che riguardano le province di Udine e Pordenone». Sarebbe «un effetto del progressivo e costante impoverimento della sede del Tgr di Udine» secondo Mauro Di Bert, capogruppo di Progetto Fvg per una regione speciale/Ar. «La provincia di Udine viene...