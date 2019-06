Progetto con la Croazia per la salute dell'Adriatico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGRAMMAUDINE Via libera della giunta comunale al progetto Adswim - Managed use of treated urban wastewater for the quality of the Adriatic Sea - Uso gestito delle acque depurate per la qualità del mare Adriatico, nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliero Interreg Italia-Croazia 2014-2020.Il Progetto intende potenziare nuovi modelli di trattamento e analisi delle acque di depurazione e definire linee guida e strategie di governo condivise a livello transfrontaliero per la salvaguardia e il miglioramento dello stato...