IL PROGETTO

UDINE La qualità e la protezione dell'ambiente sono una questione di grande attualità e importanza per tutto il 2021 e per gli anni a venire

Il progetto europeo di cooperazione transfrontaliera ADSWIM unisce il mondo della ricerca e delle istituzioni per lo studio e per il monitoraggio dell'Adriatico con l'obiettivo di valutare e migliorare la qualità del mare, attraverso la gestione delle acque reflue urbane, operando sul ruolo degli impianti di depurazione e ragionando su come ciascun cittadino può partecipare alla protezione dell'ambiente. Il sistema costiero, marino-costiero deve essere conosciuto per capirne il valore e la fragilità e comprendere perché sia importante proteggerlo.

Con questo obiettivo preciso da ieri è partito un percorso che durerà fino al all'8 giugno 2021. «Un percorso didattico laboratoriale destinato alle scuole sia per gli insegnanti che per gli alunni ed inserito in una Campagna di diffusione e formazione nazionale e transfrontaliera che si intitola Vivi il Mare?, spiega la coordinatrice del progetto Sabina Susmel, ricercatrice dell'Università di Udine.

Il percorso didattico, che è patrocinato dall'ateneo del Friuli e si svolgerà in lingua italiana, sarà gratuito per tutti i partecipanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA