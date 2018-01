Progetti Ict per piccole imprese bando regionale da 2,3 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONTRIBUTITRIESTE È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta del vicepresidente Bolzonello, un bando rivolto alle piccole e medie imprese (Pmi) di tutti i settori produttivi, inclusi i liberi professionisti, per progetti di investimento in tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict). La dotazione finanziaria dell'iniziativa ammonta a 2,3 milioni, domande possono essere presentate dalle 10 del 27 marzo fino alle 16 del 16 maggio 2018 per via telematica, esclusivamente tramite il sistema guidato di compilazione e inoltro...