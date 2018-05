Profughi una nuova polemica al vetriolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MIGRANTIUDINE Nuove polemiche in tema profughi. Il sindaco Pietro Fontanini ha risposto all'appello di un giovane venditore ambulante dicendo di essere disponibile a pagargli il biglietto, se vuole tornare nel suo Paese. E non si è fatta attendere troppo la presa di posizione di Vincenzo Martines, il candidato del centrosinistra che ha affrontato Fontanini al ballottaggio perdendo la sfida. Con un post su Fb, è partito da un fatto privato: «Stamattina mia figlia andando a scuola ha notato che, dopo diverso tempo che non succedeva, un...