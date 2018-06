Profughi no della Cgil alla rivoluzione di Fedriga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAUDINE «Trattenere stranieri richiedenti asilo in regime di detenzione o semidetenzione sarebbe una scelta contraria ai principi di umanità, di dubbia legittimità sotto il profilo giuridico oltre che di difficile gestione dal punto di vista pratico, anche con riferimento alle giuste istanze di sicurezza dei cittadini. Meglio lavorare per migliorare la gestione di quel sistema di accoglienza diffusa che sembra l'unica strada, specie se sarà supportata da una maggiore presa di responsabilità da parte dell'Europa, per gestire i...