Profughi, in alloggi 39 vulnerabili. «Anche la bimba»

MIGRANTIUDINE La Prefettura di Udine si sta attivando per spostare anche la famiglia con una bimba di 2 anni dalla caserma Cavarzerani di via Cividale. La promessa arriva dalla voce autorevole dello stesso Prefetto, Angelo Ciuni, nel momento in cui le associazioni della cordata che si è aggiudicata l'ultima gara per il sistema di accoglienza nei centri straordinari (Cas) con meno di 50 posti annunciano di aver avviato questa settimana il servizio, con un totale di 709 persone ospitate. Fra di loro «anche le 39 persone - fra famiglie e...