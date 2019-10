Profughi, i corridoi che integrano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EMERGENZA MIGRAZIONIUDINE I profughi, un arrivo in massa e un'integrazione che a volte sembra più impossibile che difficile. A fianco dei percorsi istituzionali, quelli decisi da Governo, Regioni e Comuni, c'è un progetto di accoglienza tutto autofinanziato e a costo zero per lo Stato. Sono i Corridoi umanitari che consentono ai profughi, soprattutto le persone più vulnerabili, di raggiungere in sicurezza e legalmente l'Europa, senza intraprendere i viaggi della morte attraverso il Mediterraneo. Un'iniziativa realizzata dalla Comunità di...