Profughi, cinque milioni per i minori

SOS MINORENNITRIESTE È la costosa gestione dei sempre più numerosi minorenni stranieri non accompagnati presenti in Friuli Venezia Giulia la priorità che campeggia nel nuovo Piano immigrazione, approvato dalla Giunta Fedriga su proposta dell'assessore Pierpaolo Roberti. Ma non manca una particolare attenzione al contrasto della radicalizzazione e potenzialmente di azioni terroristiche, mentre perde vigore il finanziamento dell'accoglienza generalizzata, in favore come l'Amministrazione in carica ha più volte sottolineato della creazione...