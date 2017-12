Profughi, bando per trecento posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ACCOGLIENZAUDINE Arriverà con l'inizio del 2018 il nuovo bando per il centro di accoglienza dei profughi all'ex caserma Cavarzerani di Udine. Parola di Prefetto. Che anticipa alcune importanti novità: oltre ad una sforbiciata consistente al tetto massimo di posti («Saranno circa trecento»), quasi dimezzato rispetto ai 550 indicati nella gara precedente annullata, la riduzione della durata ad un anno, un importo rivisto e la previsione, per il centro migranti, della sola Cavarzerani e non più della Friuli, destinata, nelle intenzioni del...