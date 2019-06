Profughi abusivi, il Comune si costituirà parte civile in aula

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE (al.pi.) Il Comune di Udine si costituisce parte civile nel processo che vede imputati alcuni cittadini stranieri che avevano occupato abusivamente l'ex Caserma Piave: per Palazzo D'Aronco, è la prima volta che accade. A deciderlo, è stata ieri la giunta Fontanini. I fatti risalgono a più di un anno fa, quando sei pakistani erano stati scoperti a vivere all'interno della struttura di via Catania, dove avevano ricavato spazi di fortuna per cucinare e dormire. Gli occupanti erano stati rinviati a giudizio in base agli articoli...