UDINE Vorrebbero rendersi utili, scendere in campo anche loro nella battaglia contro il covid che vede tanti colleghi impegnati giorno e notte, negli ospedali, negli ambulatori e nelle case di riposo friulane. Ma i giovani neo-dottori si scontrano contro la burocrazia. E non è colpa di nessuno.

Capita (e non solo a Udine, ma in tutti gli Ordini al rinnovo) per esempio, che nelle more delle ormai prossime elezioni per il rinnovo dell'Ordine provinciale dei medici, il presidente uscente non possa accogliere nuove iscrizioni. E così accade che alcuni neo-medici, che magari avrebbero potuto impegnarsi per il tracciamento dei contagi, non possano nei fatti iniziare a fare il loro lavoro. Ma il presidente uscente Maurizio Rocco (che non si è ricandidato) spiega che «è sempre stato così. Quando ci sono le elezioni per il rinnovo dei vertici non si possono fare iscrizioni o cancellazioni, tranne quelle per decesso. Altrimenti cambiano i quorum richiesti. Questa situazione durerà fino a quando non si completeranno le operazioni elettorali. La prima assemblea è a inizio novembre. Penso che per metà novembre saremo a posto», spiega Rocco.

In corsa per le elezioni dell'Ordine, alla scadenza di fine ottobre si sono presentate due liste: Etica medica e Cambiamento. «Ho già detto a tutti che appena fatte le elezioni - assicura Rocco -, motu proprio, iscriverò tutti i professionisti che sono in attesa: sono arrivate tre o quattro richieste, non di più. Si tratta dei giovani che si sono laureati nella sessione di ottobre». Insomma, sottolinea, bisognerà pazientare ancora solo un paio di settimane e comunque, dice, si tratta di pochi casi. «Comunque, se è vero che mancano specialisti, non mancano medici. I medici di medicina generale sono tutti disponibili, sia quelli che aderiscono sia i volontari. Purtroppo mancano i kit di protezione individuale. Poi bisognerebbe studiare bene dove fare i test: a mio modestissimo parere sarebbe meglio identificare quattro o cinque posti isolati. Bisogna organizzarla bene. Ma siamo tutti a disposizione».

Un altro tema lo solleva una giovane dottoressa fresca di laurea ed abilitazione ottenuta il 22 settembre (che chiede l'anonimato) e riguarda le graduatorie per la continuità assistenziale (quindi le guardie mediche) e le cosiddette Usca (le unità speciali dedicate all'emergenza covid, che dovrebbero operare a domicilio), a cui i distretti attingono anche per le sostituzioni. «Allo stato attuale, l'Azienda di Pordenone e l'Asugi hanno sbloccato le graduatorie - sostiene il medico - ma non l'Asufc. Così i medici neo abilitati restano fuori da questi elenchi. Un problema anche per le sostituzioni. Io stessa ho avuto difficoltà per sostituire una guardia medica perché non risulto iscritta in graduatoria. Insomma, c'è tanta fame di medici, ma poi non si riesce a farli lavorare».

