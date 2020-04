IL NODO

UDINE In tempi d'emergenza Coronavirus, è agevole convertire un'azienda per dedicarla alla produzione di mascherine, oggetti tanto importanti per il contrasto alla diffusione del virus, quanto di complicato reperimento sul mercato, soprattutto per una produzione da tempo affidata a paesi esteri? «Per nulla. C'è un'azienda che da metà marzo avrebbe voluto attivarsi in questo senso, ma siamo a quasi metà aprile e ancora non ha potuto rendere concreta questa sua volontà», risponde Simone Tutino, consulente del lavoro che sta seguendo nella vicenda un calzaturificio di Cisterna di Coseano. L'azienda, già prima del fermo del 23 marzo «aveva previsto la possibilità di utilizzare le proprio macchine da cucire per realizzare le mascherine spiega - tanto da aver già approntato un modello e le informazioni per una corretta applicazione». Il progetto ha preso avvio con la pubblicazione del decreto di metà marzo che prevede la possibilità di produrre mascherine in deroga, senza il marchio Ce e Uniem, ma «la pratica ha trovato degli intoppi sin dall'inizio, poiché alcuni allegati da presentare richiedevano un'autocertificazione rispondente invece ai criteri sottesi alle certificazioni Ce e Uniem», ricostruisce Tutino. Un ulteriore scoglio è stato dato «dall'impossibilità a certificare una certa capacità di filtraggio del materiale usato, poiché un istituto italiano terzo preposto era stato chiuso per Coronavirus e quello trovato in Germania non assicura tempi compatibili per una produzione in tempi stretti». Nel frattempo il tempo passa e scattano le disposizioni per la chiusura delle aziende non essenziali. «A questo punto, perseguendo nel tentativo di produrre mascherine per la popolazione aggiunge Tutino - l'azienda ha presentato domanda alla prefettura per avere l'autorizzazione ad aprire, ma si è ancora in attesa di risposta». Per conto dell'azienda Tutino ha scritto al presidente della Repubblica e al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, dopo la sollecitazione che questi ha dato lunedì scorso alle associazioni di categoria a verificare «la possibilità di associati a convertire la produzione a favore di dispositivi di sicurezza». A districare la matassa, un contributo lo potrà dare il nuovo servizio che nasce dalla collaborazione tra Arpa Fvg e Università di Udine: da martedì 14 aprile sarà attivo un servizio di verifica funzionale dei materiali da destinare alla produzione di mascherine chirurgiche. L'obiettivo è proprio quello di dare una risposta anche «ai potenziali produttori per effettuare in tempi rapidi dei test di verifica sui materiali». I materiali interessati potranno essere portati nella sede dell'Arpa a Udine dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. Per permettere la realizzazione del test, dovranno essere recapitati 5 campioni rettangolari (20 per 15 centimetri) e una scatola con 10 provini rettangolari delle stesse misure. Quest'ultimo materiale può essere sostituito da 10 mascherine già finite e confezionate, se gli interessati ne sono in possesso. I campioni saranno registrati in un protocollo digitale che garantirà la tracciabilità di tutte le operazioni eseguite. Gli esiti delle analisi saranno utilizzabili per la validazione del materiale da parte dell'Istituto superiore di sanità. Il territorio si sta quindi attrezzando per rispondere alle esigenze della riconversione produttiva che, malgrado l'emergenza, non avviene in tempi immediati

