Prodotti per la casa, false fatture per oltre 40 milioni

IL CASOTRIESTE I finanzieri della Compagnia di Prosecco (Trieste), su disposizione del Gip del Tribunale di Trieste, hanno dato esecuzione a due provvedimenti di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti cittadini italiani ritenuti i principali responsabili di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, quali l'emissione di fatture inesistenti per oltre 40 milioni di euro e la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture false. Cinque in tutto le persone indagate...