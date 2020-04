LA GIUNTA FEDRIGA

UDINE L'emergenza Coronavirus fa volare il consumo dei prodotti locali; il motto #iocomproFvg ha talmente successo da dover contrastare tentativi di imitazione; la Regione dà vita a una grande e organizzata vetrina online, da collegare a una filiera commerciale, promozionale e distributiva dei prodotti agroalimentari locali.

È quanto sta accadendo in queste settimane in regione, che constata qualche nota positiva e innovativa tra tanta criticità.

Così gli assessori alle Politiche agricole, Stefano Zannier, e quello alle Attività produttive, Sergio Bini, hanno deciso di realizzare una piattaforma online e una rete di vendita dei prodotti locali Fvg che si appoggi sui Comuni e Pro Loco. Un progetto che si realizza insieme al cluster AgrifoodFvg (sua la campagna #iocomproFvg) all'Anci e a PromoTurismoFvg.

«Intendiamo favorire il più possibile l'acquisto di produzioni locali ha spiegato Bini -. In questo momento stanno godendo di una crescita della domanda interna, ma scontano dimensioni e strutture che non consentono di garantire al meglio la possibilità della vendita online o della consegna a domicilio»

Nato nell'emergenza, il progetto «intende superarla e favorire la creazione di una piattaforma regionale che attivi una filiera commerciale, di promozione e di distribuzione», ha precisato Zannier. L'obiettivo è arrivare capillarmente sul territorio. In parallelo PromoTurismo Fvg sta rafforzando la promozione nella grande distribuzione, «dove le abitudini di consumo, a seguito dell'emergenza Covid-19, si sono fortemente orientate sui marchi e sulle specialità a chilometro zero», hanno evidenziato Bini e Zannier».

FORMAZIONE SPINTA

Muove dalle necessità dell'emergenza ma pensa al «post» anche il documento «Pianificazione periodica delle operazioni 2020» inerente la formazione che ieri la Giunta regionale ha approvato su proposta dell'assessore all'Istruzione, Alessia Rosolen, prevedendo una copertura economica di 19 milioni, proveniente dal Fondo sociale europeo. Innovazione e digitalizzazione sono i tratti specifici che caratterizzano le azioni che il Piano promuove per formare giovani e coloro che devono tornare a inserirsi nel mondo del lavoro o sono impegnati nella formazione continua. Rispetto allo stanziamento inizialmente previsto, il budget è stato implementato di 3,5 milioni. Un milione è destinato alla formazione continua dei lavoratori già occupati, soprattutto rispetto alle competenze digitali. Un altro milione è assegnato alla formazione permanente, con particolare attenzione all'innovazione. Cinque milioni e settecentomila euro, poi, sono destinati ai alla formazione tecnica superiore (cioè i percorsi biennali post diploma Its e Ifts), per azioni formative professionalizzati connesse con i fabbisogni del tessuto produttivo locale. Tre milioni e 800mila euro sosterranno la formazione conessa ai contratti di apprendistato e 2,3 milioni riguardano i corsi per operatore socio-sanitario. Previsti, inoltre, importi economicamente inferiori ma «molto significativi», come i 600mila per abbattere le spese per il trasporto degli allievi che partecipano a un corso di istruzione e formazione professionale.

«È in fase di svolgimento anche una profonda rivisitazione dei modelli dell'istruzione, che sta proiettando la didattica in una nuova dimensione, con la sostituzione degli spazi scolastici tradizionali con le aule virtuali - ha aggiunto l'assessore -. Il programma prevede l'acquisto di strumenti funzionali allo sviluppo di queste attività e servizi di consulenza per trasformare soluzioni emergenziali in prassi consolidate».

AGRICOLTURA

Innovazione e digitalizzazione anche al Consorzio bonifica pianura friulana, che ha ottenuto 3,6 milioni dal Ministero delle Politiche agricole per l'adeguamento e l'implementazione del telecontrollo e della strumentazione per misurare la portata nel sistema derivatorio negli impianti consortili.

