PROCESSOUDINE Comincerà questa mattina, davanti al gup del tribunale di Udine Mariarosa Persico, l'udienza preliminare per l'omicidio di Nadia Orlando, la giovane di 21 anni di Vidulis di Dignano uccisa a pochi passi da casa, sul greto del Tagliamento, la sera del 31 luglio scorso. Chiamato a rispondere del delitto è il suo ex ragazzo, Francesco Mazzega, l'uomo di 37 anni, originario di Muzzana del Turgnano, con cui quella sera la giovane era uscita per un incontro chiarificatore sulla loro relazione. Nadia aveva detto ai genitori che...