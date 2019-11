Processo ai venetisti, Casola fa istanza di ricusazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN AULAPADOVA È iniziato, ieri mattina, il processo ai sette venetisti coinvolti nella manifestazione del 2 settembre del 2017 a Cadoneghe, quando sono intervenuti in favore di un sessantenne impegnato a occupare l'abitazione abusiva da cui il Comune lo aveva sfrattato. I sette devono rispondere a vario titolo dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di dare le proprie generalità. Il loro capo Amedeo Casola, 57 anni di Magnano in Riviera in provincia di Udine e anche lui alla sbarra, ha presentato istanza di...