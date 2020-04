IL QUADRO

UDINE La curva dei contagi continua leggermente a diminuire, il numero dei guariti aumenta ancora ma ritorna a salire il numero di ricoveri in terapia intensiva mentre i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati tre. La fotografia aggiornata sull'emergenza Coronavirus in Friuli Venezia Giulia porta a quota 2.731 il numero delle positività, con un incremento di 56 unità rispetto a venerdì. I totalmente guariti sono 893, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 213. Le vittime invece salgono a 223 con il territorio di Trieste che rimane sempre il più colpito (111); seguono Udine (65), Pordenone (43) e Gorizia (4). Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.101 infettati; seguono Udine con 906, Pordenone con 587 e Gorizia con 132. A questi si sommano 5 persone non residenti in regione. Sono risaliti invece a 27 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, quattro in più mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 141 e le persone in isolamento domiciliare sono 1.235. La regione rimane comunque sempre quella con il più basso tasso di contagiati in rapporto alla popolazione del Nord Italia, così come emerso dal report settimanale diffuso dall'Istituto superiore di sanità, oltre ad essere quella con la percentuale più bassa di ospedalizzati di tutto il Paese.

A TOLMEZZO

Anche la Casa di Riposo Asp Scrosoppi di Tolmezzo piange la sua prima vittima da covid-19, si tratta di Bruno De Barba, di 87 anni, originario di Cavazzo Carnico. L'anziano, che purtroppo aveva lo stato di salute già irrimediabilmente compromesso prima di contrarre il virus, è deceduto nel pomeriggio di ieri all'ospedale di Udine. «Immediatamente grazie all'intervento della responsabile del Distretto Sanitario, Loik ha spiegato il sindaco Francesco Brollo - è stato possibile reperire il materiale necessario all'effettuazione dei tamponi ed i primi 67 sono già stati eseguiti nel pomeriggio di venerdì al personale e agli anziani che hanno operato o hanno soggiornato nella stessa sezione della persona positiva. Nel mentre, la persona risultata positiva, viste le sue condizioni di salute critiche a prescindere dal Covid-19 è stata trasferita subito nell'ospedale di Udine, dove purtroppo è deceduta». Sabato mattina sono stati comunicati gli esiti negativi su tutti i tamponi eseguiti ed è stato completato il monitoraggio di tutta la popolazione residente costituita da 160 ospiti e più di 100 operatori.

LUTTI

A Trieste invece si è registrato il primo morto nel condominio che ospitava La primula, evacuata dopo i contagi che hanno interessato quasi tutti i suoi 40 ospiti e sulla quale indaga la procura. A Trieste un centinaio di casi di positività registrati negli ultimi due giorni, dopo l'emersione del focolaio nella casa di riposo di Fernetti con 41 contagi e due morti accertati, più cinque sospetti. L'Asugi sta lavorando per rendere nuovamente operativa la medicina d'urgenza dell'Ospedale di Cattinara, che riaprirà entro il prossimo fine settimana, non appena saranno disponibili gli esiti degli accertamenti effettuati sui sanitari del reparto ha annunciato il vicegovernatore Riccardo Riccardi, in seguito all'avvio del piano di sanificazione, dopo i 14 contagi registrati giovedì.

CARCERI

I tamponi effettuati alla casa circondariale di Udine non hanno evidenziato casi di coronavirus all'interno della struttura, né tra i carcerati né tra il personale in servizio ha confermato sempre Riccardi, durante la videoconferenza con i sindaci e degli ambiti afferenti all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

TEST SIEROLOGICI

È stata pubblicata ieri la gara per individuare l'azienda che dovrà fornire 150 mila test sierologici che serviranno a sviluppare su scala nazionale la prima indagine epidemiologica sul coronavirus. In attesa di indicazioni più puntuali che arriveranno dalla struttura commissariale presieduta da Domenico Arcuri, al Friuli Venezia Giulia dovrebbero essere destinati 3 mila test: sarà la Regione, di concerto con l'Istat a definire le modalità di somministrazione. «La decisione della Giunta regionale di accantonare sul fondo rischi 20 milioni di euro è necessaria perché non ci sono risorse per provvedere alle esigenze urgenti del Sistema sanitario tramite la Protezione civile», spiega l'assessore Zilli dopo le critiche dei grillini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA