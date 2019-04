Primo maggio in scena la Pedalata del Cormor

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOUDINE Primo Maggio con la Pedalata del Cormor. La manifestazione non competitiva proposta dal Ciclo Assi Friuli, giunta all'undicesima edizione, si conferma tradizionale momento primaverile di svago. Per i partecipanti sono da affrontare oltre 22 pianeggianti chilometri che cominciando dal Centro Arteni di Tavagnacco si sviluppano attraverso Colugna, ciclovia Alpe Adria, parco del Cormor. Quindi ingresso a Udine dove, in prossimità delle strutture del Cus (a ridosso di via Cotonificio-cittadella universitaria) c'è il punto di...