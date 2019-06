Primo caso friulano del batterio killer l'ospedale: ci siamo subito attivati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE C'è stato il primo caso accertato di micobatterio Chimaera in Friuli Venezia Giulia. Quando scoppiò il caso in Veneto con sei morti, tutte le Regioni hanno prontamente diffuso ai vertici delle aziende sanitarie la circolare ministeriale che riportava indicazioni precise dopo aver accertato 18 casi di infezione invasiva da mycobacterium chimaera, inclusi 7 decessi, in 3 regioni, e 55 dispositivi incriminati distribuiti in 8 regioni, che sono stati contaminati.DECISIONIDagli assessorati regionali alla sanità, ai Nas ai reparti...