GLI ALTRI CASI

UDINE Tra i casi di positività emersi ieri in Fvg si segnalano quello del comandante della Polizia Locale di Monfalcone, Rudy Bagatto e i primi due casi in Alto Friuli, uno a Moggio e l'altro ad Arta Terme, con i rispettivi sindaci che hanno tranquillizzato le comunità. E in serata ulteriore segnalazione da San Daniele del Friuli. «Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria Friuli Centrale, ci ha comunicato che è stato accertato un caso di infezione Covid-19 in un soggetto residente a Arta Terme» - spiega il sindaco Luigi Gonano. «Il Dipartimento si sta occupando del caso. Facciamo appello in questo delicato momento alla calma e al senso di responsabilità di ognuno raccomandandovi di seguire rigorosamente tutte le disposizioni impartite dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri. L'Amministrazione comunale terrà costantemente monitorata la situazione in stretto contatto con il Dipartimento di Prevenzione, la Protezione Civile e tutti gli enti preposti».

Anche a Moggio la comunicazione è arrivata direttamente dal sindaco Giorgio Filaferro: «Purtroppo era solo questione di tempo, ma anche nella nostra comunità è stato ufficializzato il primo caso di coronavirus. La persona infettata sta bene e sta ottemperando assieme a tutti i famigliari alle prescrizioni che prevedono la quarantena presso la propria abitazione. Al paziente è stato ricostruito tutto il processo da parte del Dipartimento di Prevenzione con l'analisi dei contatti avuti e tutti questi contatti sono in isolamento. Il cittadino ha avuto un atteggiamento fortemente responsabile autoisolandosi e chiamando immediatamente il Dipartimento. L'augurio è quello di una pronta guarigione».

Un caso di contagio riguarda anche il Comandante della Polizia municipale di Monfalcone, assente da alcuni giorni dal servizio. Il sindaco Anna Maria Cisint ha dato disposizione per la chiusura del Comando della Polizia municipale, disponendo la sanificazione degli ambienti di lavoro e invitando il personale a sottoporsi alle idonee procedure. Ha anche stabilito la sospensione degli sportelli aperti al pubblico e ha rivolto un appello ai cittadini a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dal governo finalizzate a ridurre il più possibile i contatti e la mobilità al fine di fermare il contagio. «La mia vicinanza va anche a coloro che, specie in campo sanitario, sono in prima linea per fronteggiare questo virus - ha dichiarato Cisint - Siamo tutti chiamati a una prova straordinaria e difficile».

