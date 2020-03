Consiglio regionale rivelatore dell'emergenza in atto, quello che si riunirà oggi alle 10 per discutere il disegno di legge sulle prime misure a supporto dell'economia del Fvg predisposte dalla Giunta: è, infatti, in seduta straordinaria e si terrà a Udine, non nella sede di piazza Oberdan, sanificata dopo il caso di un consigliere rivelatosi positivo al Coronavirus. Straordinarietà anche nel numero dei consiglieri che mancheranno all'appello, quelli finiti in quarantena perché seduti nell'emiciclo accanto al consigliere positivo. Non ci saranno Massimo Moretuzzo e Gianpaolo Bidoli (Patto), che ieri, però, hanno espresso «massimo sostegno a Fedriga, perché le istituzioni devono dare prova di coesione». Tuttavia, ha raccomandato Moretuzzo, riferendosi alle misure che verranno assunte, «attenzione a non concentrarsi solo sull'emergenza Si guardi fin d'ora a interventi a medio termine». È in quarantena anche il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello, che in questi giorni da casa sta lavorando sul testo di legge. «Il provvedimento che arriva in Aula - sostiene - riguarda lo stralcio di una serie di misure già presenti nel disegno di legge SviluppoImpresa, frutto anche di proposte del Pd», ricorda Bolzonello, ex assessore alle Attività produttive nella passata legislatura. In particolare, il Pd aveva chiesto che «fossero immediatamente costituiti fondi anticrisi e che per fare questo venissero utilizzati strumenti già esistenti, in modo da non perdere tempo». Constatato «con soddisfazione» che le misure chieste sono presenti nel provvedimento, i Dem «sosterranno il documento che arriverà in Aula, salvo emendamenti dell'ultima ora». Si richiamano «al senso di responsabilità» anche i Cittadini, chiedendo che il provvedimento «vada in soccorso anche delle imprese artigiane, le quali nella maggior parte dei casi sono costituite da piccoli imprenditori individuali, i quali saranno pesantemente colpiti dall'emergenza», hanno sostenuto i consiglieri Tiziano Centis e Simona Liguori. Per le coperture finanziarie, i Cittadini invitano la maggioranza «a una ricognizione di tutti i capitoli del bilancio regionale».

