Prima pattuglia mista al confine

IL CASOUDINE Scatta oggi il pattugliamento misto sul confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia per contrastare l'ingresso clandestino in Italia di migranti provenienti dalla rotta balcanica. Un intervento che arriva con una perfetta sintonia tra Governo e Regione e sul quale c'è un'attenzione generalizzata, poiché se non darà gli effetti sperati sostanzialmente un prosciugamento della rotta perché i migranti comprendono che dal confine orientale non si passa -, il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini ha già...