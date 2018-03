Prima la rapina, poi si scusa: «Mi dispiace»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Esce dalla sala bingo dove ha passato la serata, sale sulla sua automobile, torna a casa e viene rapinata mentre sta facendo manovra in un posteggio vicino alla sua abitazione; è successo poco prima della mezzanotte di venerdì, a Udine, in via San Sebastiano. Vittima, una donna di Campoformido che è stata presa di mira da un malvivente che si era appostato nel parcheggio.Con il volto coperto da un cappellino, il rapinatore si è avvicinato all'auto, ha spaccato il finestrino della vettura e ha afferrato la borsa della...