PRIMA CASA

UDINE Limitare alle iniziative di solo acquisto e di nuova costruzione la previsione del limite massimo di 200mila euro di costo, ma anche aumentare a 4.500 euro la maggiorazione del contributo in favore dei richiedenti individuati quali giovani. Infine innalzare da 35 a 36 anni non compiuti l'età che individua i richiedenti giovani aventi diritto alla maggiorazione contributiva. Ecco le modifiche apportate dalla Regione al nuovo regolamento per l'erogazione del cosiddetto bonus prima casa a fondo perduto. Si tratta di cambiamenti ai quali la Giunta Fedriga è stata vincolata da un parere della quarta Commissione consiliare.

LE RISORSE

Il provvedimento è stato varato su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, che proprio recentementei ha ribadito sul fronte della prima casa la disponibilità nella manovra 2022 della Regione Fvg di 50 milioni di euro (implementabili con le prossime leggi di assestamento dei conti). Si tratta di un segnale di massima attenzione verso il territorio - ha spiegato Pizzimenti - che fa lievitare l'importo totale stanziato su questo capitolo dall'Amministrazione regionale, nel solo 2021, a ben 103 milioni. L'assessore ha chiarito che grazie a questa vigorosa iniezione di nuove risorse finanziarie sarà possibile accogliere 3.363 domande, portando così a un dato complessivo di 12.400 domande soddisfatte. Le nuove regole, ora approvate in via definitiva e quindi a tutti gli effetti vigenti, sono applicabili a famiglie con indicatore di reddito Isee fino a 30mila euro. Le direttive regionali prescrivono fra l'altro l'obbligo per chi acquisti la sua prima abitazione di ricorrere a operazioni creditizie di durata almeno decennale erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà del costo dell'iniziativa. Quanto alle tipologie di abitazione che rientrano nell'alveo degli interventi considerati ammissibili dalla Regione, gli alloggi devono avere una superficie catastale non superiore a 150 metri quadrati nei casi di iniziative di acquisto con contestuale recupero o di solo recupero, mentre la superficie massima scende a 120 metri quadrati nel caso di nuova costruzione o solo acquisto senza lavori di recupero edilizio.

I CONTRIBUTI

Il contributo ordinario per l'acquisto della prima casa con lavori contestuali di recupero ammonta a 15mila euro, mentre per il solo acquisto, la nuova costruzione, la sola ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia, il restauro e il risanamento conservativo il bonus ammonta a 13mila euro. Infine è pari a 8mila euro il contributo regionale nel caso della sola manutenzione straordinaria e degli interventi integrati. Non solo: se l'abitazione si trova su territori di Comuni interamente montani, allora il bonus prima casa arriva, rispettivamente, a 17.500, 15.500 e 10.500 euro.

MAGGIORAZIONI

La Regione Fvg prevede anche una maggiorazione pari a 2.500 euro qualora il beneficiario si trovi in condizione di debolezza sociale o economica. A tale proposito, la maggiorazione può arrivare a 4.500 euro se il beneficiario non ha ancora compiuto 36 anni al momento della presentazione della domanda. Le maggiorazioni sono riconosciute anche ai cittadini con età uguale o superiore a 65 anni, a single con minorenni a carico, famiglie monoreddito o con almeno tre figli conviventi, nuclei familiari con anziani o disabili, cittadini destinatari di provvedimenti di sfratto o di ordine di rilascio dell'immobile nel caso di separazione, divorzio o scioglimento di unione civile.

Maurizio Bait

