UDINE Cinque avventori, sorpresi a consumare bevande all'interno del locale. Per questo i carabinieri della sezione Radiomobile di Udine, durante i controlli effettuati in città per il rispetto della normativa anti-contagio, hanno chiuso il Bar Est di via Riccardo Di Giusto per 5 giorni. È successo nel pomeriggio di giovedì. I militari dell'Arma, che stavano svolgendo alcune verifiche preventive sul territorio, hanno sorpreso i cinque che stavano stazionando nel bar e oltre alla chiusura, per il titolare, un 55enne udinese, è scattata anche una sanzione da 400 euro.

A Martignacco invece è stato arrestato per furto aggravato un uomo di 36 anni, Shalva Kalandia, cittadino georgiano già noto alle forze dell'ordine, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. L'uomo, nel pomeriggio di giovedì, è entrato all'interno del negozio Scarpe&Scarpe che si trova nel centro commerciale Città Fiera e, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio, ha rubato tre paia di scarpe e un borsello in pelle per un valore complessivo di 230 euro. La merce rubata è stata restituita. Il trentaseienne, già colpito da un divieto di ritorno in tutti i comuni della provincia e da un decreto di espulsione, entrambi emessi dal questore nel 2018, è stato arrestato e portato nella camera di sicurezza della stazione di Udine, in attesa dell'udienza di convalida.

I poliziotti della Questura friulana invece, con la collaborazione dei colleghi svedesi, ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo, disposto a seguito dell'ordine di carcerazione emesso l'11 febbraio 2020 dalla Procura della Repubblica di Udine, nei confronti di un 28enne marocchino, che deve scontare la pena della reclusione di tre anni e quattro mesi, a seguito di un cumulo di condanne inflitte dai Tribunali di Udine e Aosta per furti commessi tra il capoluogo friulano, Lignano Sabbiadoro e nella valdostana Pont Saint Martin nel corso del 2013.

