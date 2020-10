«La prevenzione è una battaglia di civiltà, che ci permette di ridare un ruolo a un settore per troppo tempo lasciato in disparte, ma il cui valore lo riscopriamo oggi con la pandemia ancora in atto. Bisogna fare tesoro degli errori commessi in passato perché diventino punto di forza per il futuro».

Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo ieri a Udine in piazza San Giacomo alla Camminata in rosa organizzata dalla locale associazione nazionale delle donne operate al seno (Andos). Alla presenza del sindaco della città, Pietro Fontanini, del direttore della chirurgia senologica dell'ospedale di Udine, Carla Cedolini, e della presidente della sezione locale Andos, Mariangela Fantin, Riccardi ha ricordato quanto sia importante riportare al centro dell'agenda della salute il tema della prevenzione in tutti i suoi settori.

«La pandemia ancora presente - ha detto Riccardi - ha rimesso sul piatto un argomento che, per troppi anni, è stato posto in secondo piano dal sistema sociosanitario e della cui marginalità ora ne stiamo pagando le conseguenze. La prevenzione rappresenta una forma di investimento per il futuro, non solo in termini di spesa ma anche di attenzione sociale per chi è deputato a prendere le decisioni. La lezione che ci ha dato l'attuale situazione di emergenza deve diventare non solo un banco di prova ma anche un monito per le azioni da intraprendere a livello sanitario». Infine Riccardi ha rivolto un plauso al mondo dell'associazionismo e del volontariato, sempre più importante per il settore sociosanitario del Friuli Venezia Giulia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA