SANITÀ

UDINE L'attività riparte, ma sono state emanate linee guida regionali per la ripresa dall'attività in elezione e ambulatoriale? In Fvg no, stando all'Instant Report su Covid-19 dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) dell'Università Cattolica che mette in luce le differenze regionali nella definizione di linee guida per la ripartenza delle attività sospese dalla circolare del Ministero della Salute del 29 febbrai. A oggi il 70% delle regioni ha definito pratiche e raccomandazioni che stanno consentendo di far ripartire l'attività ambulatoriale e chirurgica in elezione. Il report contiene le deliberazioni di giunte regionali adottate, ma in Fvg le singole aziende stanno ripartendo con alcune prestazioni, in attesa che la Regione detti una linea per tutti, compreso il riavvio dell'intramoneia su cui altre regioni si sono già mosse. Sulla questione è intervenuto anche il gruppo consiliare del Patto per l'Autonomia, con un'interrogazione per sapere dalla giunta regionale quando si prevede il ripristino completo dell'erogazione dei servizi delle strutture ospedaliere, con particolare attenzione a quelle che ospitavano aree Covid-19, alle tempistiche e a come saranno coinvolte le strutture private convenzionate. «Una risposta a questi interrogativi è doverosa - afferma il consigliere regionale Giampaolo Bidoli - La continuità delle prestazioni ha un'importanza fondamentale per garantire la salute dei cittadini, specie delle categorie più fragili e dei malati cronici che necessitano di monitoraggio regolare, ma che, anche prima della crisi, dovevano fare i conti per alcune prestazioni con lunghe liste d'attesa. Una problematica rilevante poiché la sospensione delle attività sanitarie ha comportato un accumulo di pazienti in attesa, e di conseguenza un peggioramento delle tempistiche precedentemente garantite». Inoltre, se si dovesse verificare una seconda ondata di contagi, il gruppo consiliare chiede chiarezza sulle misure che saranno adottate per garantire la massima continuità possibile delle prestazioni chirurgiche e ambulatoriali.

Sarà realizzato invece entro il 2021 il progetto di ammodernamento del Centro unico di prenotazione. Alla Regione è stata riconosciuta la prima quota del Fondo nazionale pari a 4.210.526 euro su un riparto di 10.927.360, mentre il riconoscimento delle successive quote del fondo è vincolato al rispetto dei criteri e tempistiche, nel triennio 2019-2021, definite dal ministero competente. Il piano si articola in quattro obiettivi: implementazione o ammodernamento del sistema Cup, collegamento al Cup di tutti gli erogatori pubblici/privati accreditati, inserimento nel Centro unico di tutte le agende e attivazione di canali di accesso digitalizzati.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

