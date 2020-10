I PRIMI GIORNI

UDINE Con il ritorno della didattica a distanza, prevista dall'ultimo Dpcm almeno al 75 per cento, le scuole superiori si sono, ancora una volta, adattate, modificando l'attività con il presentimento, però, che possano arrivare ulteriori restrizioni.

Ogni istituto ha cercato di trovare un'organizzazione ottimale, mentre alcuni istituti tecnici e professionali, come il Malignani e lo Stringher, hanno deciso di adottare la dad al 100 per cento per questa settimana, in modo da programmare gli orari futuri al meglio per salvaguardare i laboratori.

«Stiamo operando all'insegna della massima flessibilità spiega Luca Gervasutti, preside del Liceo Stellini e vicepresidente per il Fvg dell'Associazione nazionale presidi - perché abbiamo classi in presenza; classi in presenza con docente collegato da casa per quarantena e classi in dad. Certo dispiace avere un numero esiguo di studenti dato che la dad, come efficacia, non è paragonabile all'attività in presenza e ci è impossibile privilegiare chi avrebbe più bisogno di venire in aula, come le prime e le quinte. Va detto, comunque, che la dad sta funzionando: rispetto all'anno scorso, quando era un territorio nuovo, ci sono maggiori competenze e consapevolezza, sia tra i professori sia tra gli studenti. Io sono diventato una sorta di regista perché dal mio ufficio mi collego a rotazione con tutte le classi e verifico come stanno andando le attività. I ragazzi rimpiangono la presenza a scuola, anche se sono lontani da due giorni, ma sanno che è una necessità e si stanno impegnando».

MASSIMA ELASTICITÀ

Al liceo Stellini ci si è organizzati per l'alternanza scuola/casa in base agli indirizzi: le prime due settimane è stato privilegiato quello tradizionale, le successive i due sperimentali, in modo che siano presenti una o due classi per corridoio. A scuola, inoltre, il preside ha reso obbligatori l'uso delle mascherine anche in situazioni statiche (prima, ai banchi non era necessario) e la misurazione della temperatura.

Il timore, però, è che si vada verso il 100 per cento di dad. «Non ci manca l'entusiasmo per rispondere in modo efficace alle aspettative delle famiglie conclude Gervasutti - ma siamo un po' sfiduciati: le notizie che ci arrivano non sono incoraggianti, speriamo non ci siano ulteriori misure restrittive».

PROVE GENERALI

Già al 100 per cento di dad, ma solo per questa settimana, sono gli studenti dello Stringher, una scelta dettata dalla necessità di programmare i laboratori, fondamentali per gli studenti e impossibili da fare a distanza. «Abbiamo deciso di attivare la didattica a distanza per tutti fino a lunedì prossimo spiega la dirigente, Monica Napoli - per poter organizzare al meglio le attività e l'orario è quasi pronto. Da lunedì andremo a regime con il 75 per cento in didattica a distanza e 25 per cento in presenza, cercando di privilegiare le quinte e soprattutto le prime. Per gli indirizzi che li prevedono, le ore in presenza saranno sfruttate in particolare per i laboratori».

DOPOSCUOLA

Riaperte lunedì, le iscrizioni per il doposcuola in 14 primarie udinesi hanno già raggiunto quota 40 richieste, quasi la metà dei posti disponibili (circa 100) e ieri sono iniziate le valutazioni delle istanze. L'obiettivo è dare avvio al servizio per i nuovi posti già con il mese di novembre. «La risposta che abbiamo registrato all'apertura delle iscrizioni - ha commentato l'assessore all'istruzione Elisa Asia Battaglia -, dimostra che il servizio di doposcuola è uno strumento fondamentale per le famiglie, e soprattutto in questa fase delicata sia per i genitori che per i ragazzi. Quest'anno inoltre, a fronte della continua evoluzione non solo epidemiologica ma anche, di conseguenza, lavorativa delle persone, abbiamo deciso di estendere il periodo nel quale è possibile iscriversi fino al 31 marzo perché garantire il diritto allo studio ai ragazzi significa anche farli vivere in un ambiente familiare il più possibile organizzato e sereno».

Alessia Pilotto

