Presidente, proroghi oltre il 3 maggio la chiusura domenicale dei negozi di alimentari. È questa, in estrema sintesi, la richiesta che i segretari regionali dei sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil hanno inviato al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, affinché prolunghi i contenuti di una sua ordinanza che scade domenica.

«Chiudere i supermercati è stata una scelta responsabile», hanno affermato all'unisono Francesco Buonapane della Filcams Cgil, Adriano Giacomazzi della Fisascat Cisl e Matteo Zorn della Uiltucs Uil, perché «ha garantito gli addetti di settore e ha permesso di liberare ulteriormente gli spostamenti di persona, con maggior beneficio della collettività, senza per questo precludere la fornitura di beni di prima necessità».

Pur giudicando necessario ripartire, i sindacati chiedono di farlo «in sicurezza e con i tempi giusti» e per questo auspicano che «vi possa essere un'ulteriore ordinanza che garantisca almeno un giorno di chiusura settimanale per tutti alla domenica, anche al fine di procedere con le necessarie sanificazioni, complicate da compiersi nelle giornate di apertura al pubblico».

Più in generale, comunque, Buonopane, Giacomazzi e Zorn ritengono che «sarebbe opportuno prorogare le chiusure domenicali anche quando di potrà tornare alla normalità» e ciò «nel quadro di un'attenta riflessione sul ruolo del commercio, degli orari di apertura, della gestione del suolo e della concorrenza, sulla necessaria attenzione per i luoghi più esposti al rischio di un'aggregazione, in modo particolare i grandi agglomerati commerciali».

Un dietrofront sulle chiusure festive, aggiungono ancora i tre segretari regionali nella lettera, rischierebbe di essere visto come «una sorta di momento liberatorio, con il rischio che alcuni negozi si possano sentire nel diritto di allentare e, in alcuni casi, azzerare il contingentamento in entrata dei clienti».

A.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA