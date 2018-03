Prepotto, a rischio l'antica torre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPREPOTTO A rischio crollo il campanile della chiesa di Santo Spirito di Albana, a Prepotto. L'area è stata transennata e l'amministrazione comunale ha chiesto un finanziamento urgente per mettere in sicurezza tutta la zona. Ad accorgersi che la torre di pietra era instabile è stata una donna del paese che si occupa della pulizia del cimitero che sorge intorno al luogo sacro. Siamo al confine con la Slovenia, che dista in linea d'aria meno di un paio di chilometri. Il campanile a rischio cedimento è molto antico e non è nato per...