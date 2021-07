Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEUDINE Preoccupazione in regione per il progetto di raddoppio della centrale nucleare di Krko.All'indomani della notizia del voto favorevole del Parlamento sloveno al raddoppio l'assessore alla Difesa dell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, non nasconde la preoccupazione «per il nostro territorio, che dista meno di 100 chilometri in linea d'aria dalla centrale esistente che, come noto, è l'unica in...