Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SALUTETARCENTO La preoccupazione per il destino del distretto sanitario del Tarcentino e per i servizi ad esso legati come il centro di salute mentale, che nelle ultime settimane è stato sottoposto a un depotenziamento con lo spostamento in altra sede di uno psichiatra. La preoccupazione dell'annessione al distretto di Cividale, la questione del potenziamento dei servizi attraverso il progetto di ampliamento della struttura distrettuale di...