IL BILANCIO DI SABATO

UDINE Renata è morta nelle prime ore di ieri, a pochi giorni di distanza dalla sorella Maria, nella stessa casa di riposo di Mortegliano di cui erano ospiti entrambe, divenuta un focolaio del contagio da coronavirus. Anche lei, ultraottantenne, era risultata positiva al test. Come conferma il sindaco Roberto Zuliani, «la signora Renata Nadalini, che era stata contagiata dal virus, si è spenta nelle prime ore del mattino. Era sorella di Maria, morta tre giorni fa. Da diversi anni era ospite della struttura. Appena ho ricevuto la notizia ho parlato con i parenti: conosco molto bene il marito di Renata, che è un caro amico». La signora lascia anche un figlio. Come conferma il sindaco, «salgono così a 10 i morti che riguardano la casa di riposo, dove i contagiati sono una quarantina. Tutti sono sotto controllo, ma da un giorno all'altro la situazione cambia, perché le persone sono molto anziane e le reazioni possono essere anche improvvise». L'anziana una delle due morti registrate ieri in provincia di Udine, sulle quattro totali in regione.

STRUTTURE IN EMERGENZA

In Friuli le case di riposo restano i focolai più delicati da gestire. Anche alla Asp Chiabà di San Giorgio di Nogaro, ormai, come risulta al sindaco Roberto Mattiussi, le persone contagiate sarebbero 17, fra pazienti e operatori. «Alcuni casi spiega Mattiussi - erano già noti dalla scorsa settimana, altri ci sono stati comunicati man mano che è arrivato l'esito dei tamponi. A quanto mi risulta, gli operatori positivi al Covid 19 sarebbero 8 a cui vanno aggiunti 8 casi fra i pazienti più uno che è stato portato in ospedale già la scorsa settimana. Non mi risulta siano in gravi condizioni, la situazione generale è buona. Hanno allestito un reparto infettivo in un nucleo separato. Cinque operatori volontari coprono il servizio di assistenza a queste persone h 24. Sono in costante contatto con la direzione. I parenti hanno la possibilità di contattare telefonicamente gli ospiti che stanno bene», dice Mattiussi, che in un messaggio sul web ha definito «angeli» gli operatori.

«NON TELEFONATE»

L'Asp sul suo sito ha rivolto un appello, invitando a non telefonare per chiedere informazioni generiche, perché «la situazione è difficile ed è necessario che le linee rimangano libere per le comunicazioni ufficiali». Anche a Latisana l'Asp Umberto I tiene monitorata la situazione, ma fortunatamente «al momento non c'è notizia di casi come spiega il sindaco Daniele Galizio -. Da giorni stiamo attendendo i dati sulle positività e sui casi sospetti nel territorio comunale soprattutto in funzione degli interventi da parte dei volontari di protezione civile. E' corretto che il sindaco sia informato. Al momento abbiamo notizia di 7 casi positivi in tutto il comune», spiega Galizio. Nuovi casi anche in montagna. Ad Arta Terme il sindaco Luigi Gonano spiega che «sono state rilevate altre due positività, di persone erano già soggette alla quarantena».

IL QUADRO GENERALE

Fornito ieri dal vicegovernatore Riccardo Riccardi parlava di 790 tamponi positivi (+135 rispetto a venerdì) e 42 morti, quattro in più del giorno prima, 73 guariti (9 completamente), 152 ricoverati, 46 in terapia intensiva (8 in più), 477 in isolamento domiciliare. 338 i contagiati in provincia.

POLEMICA

Nel giorno in cui la Regione annuncia mascherine gratis per i cittadini (2 a testa), esplode una nuova polemica sui presidi per i sanitari. Al governatore Fedriga, che sosteneva che «continuiamo a insistere con lo Stato dal quale però dobbiamo riceverle», replica Debora Serracchiani (Pd): «La Regione ha competenza primaria sui dispositivi come le mascherine, dal 22 febbraio poteva acquistarle anche senza gara e ora risulta che non ce ne sono nemmeno per i medici. Il Governo sta intervenendo in supplenza e non serve pressing». «Il pressing di chi ha voce in capitolo va fatto a Roma, non certo sulla Regione», risponde Riccardi. Intanto i medici di base restano ancora disarmati o quasi contro il virus, come lamenta Gian Luigi Tiberio (Fimmg), che lancia l'ennesimo appello: «Nel mio distretto, a Cervignano, abbiamo ricevuto un kit a fine febbraio con una sola mascherina monouso, un paio di guanti, un grembiule monouso e un flaconcino da 100 millilitri di gel lavamani. Siamo in difficoltà. Ho chiesto più volte che ci mandassero dei nuovi presidi. Io, la mia mascherina monouso la sto disinfettando e la sto tirando un po' avanti. Riceviamo solo su appuntamento e per il resto cerchiamo di lavorare al telefono. Noi, le dotazioni, ce le compreremmo anche, ma non ci sono. Ho chiesto al capo distretto, ma anche loro hanno grosse difficoltà. Speriamo, per la prossima settimana, di ottenere finalmente qualcosa. Anche per tutelare gli stessi pazienti: noi potremmo essere un veicolo di contagio». Intanto, dopo soli 3 giorni, la raccolta di fondi creata dal Forum giovani di Palmanova per acquistare presìdi per gli operatori dell'ospedale, ha superato i 14mila euro: la prossima settimana saranno consegnate le prime 10mila mascherine.

LAUREATI IN RINFORZO

Dopo il via libera arrivato dal ministero, che ha tolto di mezzo lo scoglio dell'esame di Stato, permettendo ai laureati in Medicina di operare da subito sul territorio, i dottori dell'Università di Udine (una cinquantina) che a suo tempo avevano aderito all'appello nazionale, ora sperano di poter dare al più presto il loro contributo. «Al momento spiega Stefania Liviero stiamo ancora svolgendo le procedure di iscrizione agli Ordini. Dopodiché potremo esercitare, ma non prima. Potremo sostituire i medici di base in malattia e fare guardie mediche. La Regione ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione di elenchi di medici per l'emergenza Covid 19, prima specialisti che sono più utili, poi anche noi, ma senza specificare le attività richieste. Chiameremo lunedì per informarci meglio». Oggi intanto restano chiusi tutti gli alimentari.

Camilla De Mori

