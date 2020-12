LA STORIA

UDINE «Di' ad Aldo che ti dia l'indirizzo del suo amico, che devo prenotare la nuova mountain bike per quando esco». Dev'essere stato pressappoco di questo tenore, come racconta Aldo Segale, il messaggio che Lorenzo Cattarossi, 63 anni, di Udine, gli aveva fatto arrivare attraverso la moglie, dal suo letto di ospedale non molti giorni addietro, quando il ritorno alla quotidianità, con la sua famiglia, l'inseparabile bici e l'altrettanto amata macchina fotografica, forse doveva sembrare più vicino. Ma su quella bici non salirà più, purtroppo. Come «con immenso dolore» l'associazione Ciclo Assi Friuli ha comunicato ai suoi iscritti, Cattarossi, che era uno storico membro del direttivo del sodalizio, non ce l'ha fatta. «Era entrato in ospedale circa un mese fa - ricorda Segale, segretario di Ciclo Assi -. Aveva tutti i sintomi del coronavirus. Era anche finito in terapia intensiva, ma pian piano si era ripreso. Dopo una decina di giorni manifestava anche un po' di entusiasmo vedendo i miglioramenti. Grazie alla collaborazione del reparto era sempre in contatto con la moglie. E le trasmetteva dei messaggi anche per gli amici. Gli piaceva pedalare. Un paio di mesi fa eravamo andati assieme da un amico che vende bici e aveva visto un modello che gli piaceva. Voleva prenotarla per quando sarebbe uscito dall'ospedale». Poi, però, le condizioni si sono aggravate. «Lo avevano portato a Pordenone per curare delle complicazioni polmonari. Ma purtroppo non ce l'ha fatta», dice Segale. L'amico Lorenzo «era andato in pensione da pochi mesi». Con gli amici e gli altri membri dell'associazione «condivideva la passione per il ciclismo, considerato come turismo in bicicletta, per pedalare e far conoscere attraverso la bici angoli di un Friuli tutto da scoprire. Quando giri in auto non vedi le stesse cose che si vedono pedalando». Ma Cattarossi era anche «un grande appassionato di fotografia. Era molto legato a San Gottardo, il quartiere in cui viveva. Mi aveva chiesto delle foto di 50 anni fa. Stava raccogliendo testimonianze che riguardavano la storia della frazione di Udine». Proprio nel quartiere cittadino a cui era tanto legato domattina si terranno i funerali. E saranno in molti a stringersi alla moglie Anna e alle figlie Sara e Giada.

Nell'associazione gli volevano tutti bene. «Era una persona solare, stava bene con tutti - racconta ancora Segale -. Era molto attivo, determinante per l'attività della nostra associazione, per la gestione delle manifestazioni che organizziamo e la documentazione video-fotografica, per documentare l'attività agonistica». Nel sodalizio c'è l'intenzione di ricordarlo con un omaggio. «Come società organizziamo diverse gare agonistiche per gli under 17. Troveremo sicuramente il modo di intitolargli una di queste manifestazioni sportive, magari l'ultima nata, la cronoscalata del Montasio, una gara individuale alla cui riuscita lui aveva contribuito moltissimo».

