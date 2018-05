Premio ad hoc per creare nuovi lettori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STUDENTIUDINE Ogni essere umano è calato in una dimensione storica; ecco perché è importante leggere la storia e lo è ancora di più per i giovani: per creare nuovi lettori, è ad essi che ci si deve rivolgere. La Fondazione Friuli ha così raccolto l'idea dell'Associazione Friuli Storia e, assieme, hanno dato vita al Premio Fondazione Friuli Scuole, che debutta quest'anno al fianco del riconoscimento Friuli Storia. Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori delle province di Udine e Pordenone, che, entro il 30...