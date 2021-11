Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONCORSOGEMONA In occasione della manifestazione gemonese AgriFieste 2021, rassegna dedicata al mondo contadino realizzata per celebrare la Festa del Ringraziamento, l'associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia ha organizzato il 10° Concorso regionale del formaggio Latteria a latte crudo, divenuto uno degli appuntamenti clou della kermesse gemonese. Due le categorie in concorso: per il formaggio fresco di due mesi di stagionatura...