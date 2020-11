Ulteriore passo verso lo sblocco delle assunzioni dei Comuni dopo lo stop prolungato imposto dalle regole risalenti al Governo Monti per il contenimento della spesa. Ieri la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha fissato i criteri che un ente locale deve soddisfare per poter assumere: deve avere conti che certifichino la sostenibilità del debito e del personale. La delibera esplicita la modalità con cui sono costruiti i due indicatori di sostenibilità. «Per determinare i valori soglia sono stati presi in considerazione i dati del triennio 2016-2018, che rappresentano gli ultimi esercizi armonizzati disponibili ha aggiunto Roberti - Sono poi state individuate precise classi demografiche e sono calcolati i valori medi degli indicatori distinti per classe demografica e aggiunto ai valori medi un coefficiente per classe demografica». Si tratta di un procedimento che consente di temperare gli elementi che differenziano i Comuni e assorbe così le differenze organizzative e le specificità dei servizi erogati. Prevista una premialità per i Comuni poco indebitati. La delibera di ieri dà compiuta attuazione alla legge regionale 2/2020, che ha modificato la disciplina in materia di coordinamento della finanza pubblica del 2015 introducendo il principio della sostenibilità invece dei precedenti vincoli basati su dati storici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

