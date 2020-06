Un marcato fronte atlantico transitato sulla regione nel corso della mattinata di ieri è all'origine dell'emergenza maltempo, favorita dal soffiare di Scirocco; è previsto che per oggi che affluiscano nuovamente correnti sudoccidentali in quota, molto umide tra domenica e lunedì. Temporali si sono registrati anche nella notte tra venerdì e oggi, mentre domani è previsto un nuovo peggioramento con piogge via via più diffuse, anche temporalesche, più abbondanti in pianura e sui monti, meno su Tarvisiano e costa. Con il maltempo di ieri, nel complesso sono caduti, sulle Prealpi Giulie, da 250 mm (zona dei Musi) a più di 300 mm (Valli del Natisone); piogge intense sono cadute anche sulle Prealpi Carniche, con una punta di 200 mm a Chievolis, abbondanti in genere sulle altre zone, tra 50 e 100 mm. A Cividale, nelle 24 ore alle 18 del pomeriggio erano caduti 167 millimetri di pioggia e a Orzano 150. Sopra il livello di guardia risultavano ancora il fiume Natisone a Manzano, il torrente Torre a Villesse e il fiume Isonzo a Gorizia e Pieris, ma nei tratti di monte i livelli risultavano in diminuzione. Per evitare ulteriori danni, sono stati impegnati i bacini di laminazione del rio Rivolo a Buttrio, del Corno di Cividale a Corno di Rosazzo e i canali scolmatori in destra Torre (Pavia di Udine).

