PRAVISDOMINI

Dalla Regione sono in arrivo 475mila euro destinati a migliorare la sede della scuola media di Pravisdomini. Ci sono voluti quattro anni, dall'insediamento della Giunta guidata da Davide Andretta, per ottenere il cospicuo finanziamento, che servirà per realizzare le opere di adeguamento sismico dell'edificio scolastico. «Nel 2016 avevamo messo tra le nostre priorità la messa in sicurezza della scuola, prevista per legge e mai affrontata prima dalle altre amministrazioni», commenta con soddisfazione il sindaco. «Quanto ci è stato appena annunciato dalla Regione è una cifra per niente trascurabile. È davvero un contributo importante per il nostro territorio, per i nostri giovani e le nostre scuole. La cifra che ci è stata destinata ci permetterà di procedere all'opera di miglioramento sismico della scuola secondaria. Si tratta di un'opera molto importante sotto tanti aspetti e punti di vista. Su tutti, ovviamente, prevale l'adeguare alla normativa antisismica tutta la struttura».

L'amministrazione comunale, appena eletta, si era attivata immediatamente per procedere alle verifiche sulla vulnerabilità degli edifici pubblici di propria competenza, ottenendo anche in quel caso un sostegno economico dalla Regione. «Ci erano sono stati concessi 37mila euro - spiega Andretta - che abbiamo utilizzato per svolgere le verifiche sugli edifici di proprietà comunale. Era il primo passo da fare, obbligatorio anche per legge». In seguito a questa analisi, è stato accertato che l'impegno più urgente era intervenire sull'edificio della scuola secondaria di via Roma, in cui attualmente sono ospitati 110 studenti per un totale di sei classi. Altro passaggio: la ricerca dei fondi necessari. Sulla base dello studio di fattibilità, è stato calcolato che sarebbero occorsi 540mila euro per realizzare l'opera. Troppi, per le risorse comunali a disposizione. «Una somma così per il nostro ente non è trascurabile. Perciò, ci serviva il sostegno dell'amministrazione regionale, che finalmente è arrivato. La rimanente somma, invece, dovrà essere messa a disposizione dalle nostre casse», conclude il sindaco. Soddisfazione per il risultato raggiunto anche da parte del vicesindaco di Pravisdomini, Angelo Vincenzi, che aggiunge: «desidero, insieme all'amministrazione, condividere con i cittadini la soddisfazione per il corposo contributo regionale, destinato alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico. È un'ulteriore dimostrazione dell'alta attenzione che ha il Comune per la sicurezza degli studenti».

Cr.Sp.

